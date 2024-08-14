محافظ الوادى الجديد يعتمد فتح فصول خدمات مسائية للصف الأول الثانوى العام

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية للصف الأول الثانوي العام للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2023 /2024 ، على أن يكون الحد الأدنى للقبول 150 درجة.

وأكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، أن ذلك يأتي من منطلق الحرص على إتاحة الفرص لأكبر عدد من طلاب الشهادة الإعدادية، واستجابةً لأولياء الأمور فى فتح فصول للخدمات بالمصروفات للطلاب الحاصلين على مجموع أقل من الحد الأدنى للتقدم لمدارس التعليم الثانوى هذا العام.

هذا وقد تقرر فتح فصل بمقر مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات بالخارجة، وفصل آخر بمقر مدرسة الشهيد أحمد المنسي بالداخلة، على أن يبدأ التقديم اعتبارًا من اليوم الأربعاء 14 وحتى الخميس 22 أغسطس الجارى، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني التالي :