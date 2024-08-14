محافظ الغربية يستقبل 24 أسرة ويسلم عقود عمل لذوى الهمم

الغربية مصطفى عادل

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مساء اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، 24 أسرة من أهالي محافظة الغربية، في اللقاء الأسبوعي لتلقي شكاوى وطلبات المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك في استجابة سريعة، بحضور الأستاذ احمد القللي وكيل وزارة العمل.

وأجرى المحافظ، حواراً مفتوحاً مع الأسر للتعرف على متطلباتهم وظروفهم المعيشية والاجتماعية، وشهد اللقاء مشاهد متنوعة من الفرحة والبهجة التي ارتسمت على وجوه المواطنين.

وسلم محافظ الغربية 3 ماكينات خياطة وشهادات لأوائل خريجي دفعة مراكز التدريب المهني التابع لمديرية العمل وشهادات اجتياز دورة التدريب المهني لمهنة التفصيل والخياطة لـ 13 متدربة ، وسلم المحافظ 9 عقود عمل لذوي الهمم.

وأكد محافظ الغربية، حرصه واهتمامه برفع العبء عن كاهل المواطنين من الأسر الأولي بالرعاية، وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، باعتباره أحد أهم المجالات التنموية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الدعم الكامل لذوي الهمم والأسر الأولي بالرعاية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم ورسم البسمة علي وجوههم وإدخال الفرحة في نفوسهم.

فيما أعرب الأهالي عن سعادتهم البالغة بتلك اللمسة الإنسانية من المحافظ وحرصه واهتمامه بتلبية مطالبهم والوقوف بجانبهم والمساهمة في رفع جزء من المعاناة عن كاهلهم، وطالبوا بالتقاط الصور التذكارية معه.