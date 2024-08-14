محافظ الدقهلية يستقبل السكرتير العام والسكرتير المساعد الجدد في أول يوم عمل لهما

الدقهلية شريف الديب

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء كلا من اللواء محمد صلاح الدين السكرتير العام واللواء عماد الدين عبدالله السكرتير المساعد، في أول يوم عمل لهم بالمحافظة عقب صدور قرار الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية .

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ.



وأشار المحافظ إلي أن الدقهلية محافظة كبيرة، وبها كم كبير من التحديات ومشاكل المواطنين، وتحتاج إلي بذل أقصي جهد من أجل تلبية احتياجات أبنائها في كافة القطاعات الخدمية المختلفة.

وقال اللواء مرزوق، إن أساس العمل خلال المرحله القادمة، العمل الميداني، والتواجد وسط المواطنين لحل مشاكلهم من خلال مراقبة الأسواق لضبط الأسعار، والتاكد من توفير السلع والمنتجات والمرور علي المخابز للتأكد من صرف الخبز للمستحقين بالإضافة إلي ملف النظافة لحين الانتهاء من التعاقد مع شركات الجمع المنزلي .

وأكد المحافظ ، أن من أهم ملفات العمل في المرحلة الحاليه هو ملف التصالح علي مخالفات البناء واستخراج شهادات البيانات والانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.