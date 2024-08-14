محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الدور الثانى لطلبة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 88.79٪

الأقصر - أحمد مرعى

اعتمد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، نتيجة الدور الثاني لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر للعام الدراسي 2023/2024، بنسبة بنجاح 88.79% للطلاب المنتظمين.



وأكد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إنه تقدم للامتحان 3466 طالبًا وطالبة، حضر منهم 3354 نجح منهم 2978، فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 80.95%، حيث تقدم للامتحان 71 حضر منهم 63، ونجح منهم 51 طالبًا.



وكان قد وافق محافظ الأقصر على طلب تخفيض درجات القبول للالتحاق بالثانوية العامة داخل المحافظة من 233 درجة إلى 220 درجة، حيث أن أن أولياء الأمور تقدموا بطلبات متعددة له، لإتاحة الفرصة لأبناء المحافظة فى الالتحاق بالثانوية العامة وهو ما تم الموافقة عليه من قبل المحافظ.



ومن جانبه أكد الدكتور صبري خالد وكيل التعليم بالأقصر، أنه بناءاً على تعليمات محافظ الأقصر سيتم متابعة أعداد المتقدمين أولاً بأول طبقا للأعداد المتاحة بالمرحلة الثانوية، مضيفًا أن درجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفندقي 3 سنوات هى 200 درجة بعد اجتياز المقابلة الشخصية، أما درجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الصناعي هي 180 درجة، ودرجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم التجاري هي 190 درجة، ودرجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الزراعى 170 درجة، حيث أن أعداد الناجحين بامتحانات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024 هم 13275 طالب وطالبة .

