محافظ الأقصر يوافق على تخفيض درجات القبول للالتحاق بالثانوية العامة لـ220

الأقصر – أحمد مرعى

محافظ الأقصر يوافق على تخفيض درجات القبول للالتحاق بالثانوية العامة داخل المحافظة من 233 درجة إلى 220 درجة، حيث أن أن أولياء الأمور تقدموا بطلبات متعددة له، لإتاحة الفرصة لأبناء المحافظة فى الالتحاق بالثانوية العامة وهو ما تم الموافقة عليه من قبل المحافظ.

ومن جانبه أكد الدكتور صبري خالد وكيل التعليم بالأقصر، أنه بناءاً على تعليمات محافظ الأقصر سيتم متابعة أعداد المتقدمين أولاً بأول طبقا للأعداد المتاحة بالمرحلة الثانوية، مضيفًا أن درجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفندقي 3 سنوات هى 200 درجة بعد اجتياز المقابلة الشخصية، أما درجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الصناعي هي 180 درجة، ودرجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم التجاري هي 190 درجة، ودرجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الزراعى 170 درجة، حيث أن أعداد الناجحين بامتحانات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024 هم 13275 طالب وطالبة .

وأوضح الدكتور صبري خالد، أن قرار خفض درجات الالتحاق سيتم تطبيقه عقب مراجعة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وطبقا للكثافة العددية، حيث يتم قبول خدمات الثانوى العام طبقا للقرار الوزارى 357 لسنة 2108 ، بنسبة 25% من أعداد المقبولين بالتعليم الثانوى العام على مستوى كل إدارة تعليمية مع ترتيب المتقدمين طبقا للمجموع تنازليا لتحقيق العدالة.