محافظ الأقصر يلتقي مساعد وزير السياحة لبحث تطوير المناطق الأثرية والسياحية

الأقصر – أحمد مرعى

التقي المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، ووفد من الوزارة بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، حيث بحث المحافظ مع مساعد الوزير ووفد الوزارة، خطط دعم السياحة وتنشيطها بالمحافظة ومنظومة التحول الرقمي، وزيادة عدد الليالي التي يقضيها السائح بالأقصر.

كما ناقش المحافظ مع الوفد الأفكار والمقترحات الخاصة بتنمية وتطوير المناطق الأثرية والسياحية وزيادة الفعاليات والانشطة الترويجية وجذب الاستثمارات السياحية بما يسهم في رفع معدلات الإشغال السياحي بالمحافظة، وأكد المحافظ ترحيبه بأية مقترحات وأفكار جادة من شأنها تحفيز الجهود لفتح أسواق جديدة وتنويع المنتج السياحي للعمل على زيادة نسب الإشغال ورفع معدلات الزيارات إلي الأقصر بما يسهم في إحداث حالة رواج ونشاط سياحي بالمحافظة.

ونوه المحافظ إلى وجود خطط للنهوض بالقطاع السياحي بالمحافظة من بينها زيادة الجهود والانشطة التسويقية والدعائية وتكثيف الفعاليات وضبط منظومة النقل والمواصلات وتنظيم حركة سير الحنطور والاهتمام بالمناطق الأثرية والسياحية ورفع جودة الخدمات المقدمة للسياح وزوار الأقصر، حيث ضم وفد وزارة السياحة والآثار كل من الدكتور باسم إبراهيم والدكتورة آلاء سمير والمهندس أحمد سعيد والمهندسة فاتن سالم والمهندس حسين محمود، والدكتورة نعمة عطا جاد وكيل وزارة السياحة والأثار بالأقصر.

وكان قد أجرى المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بمدينة القرنة، تابع خلالها انتظام عمل الأجهزة المحلية وعدد من المشروعات التنموية بالمدينة، حيث بدأت جولة المحافظ بتفقد الطريق الصحراوي بالمدينة بداية من محور اللواء دكتور سمير فرج، حيث تابع مقترحات تطوير وتوسعة الطرق واستغلال الظهير الصحراوي في اقامة مناطق استثمارية، وتخطيط المنطقة ودراسة إعدادها لطرح قطع أراضي سكنية مع إضافة عوامل جذب بما يسهم في تنمية المنطقة .

وخلال جولته بالقرنة تفقد المحافظ المدفن الخاص بالمخلفات الصلبة والغابة الشجرية، وواصل المحافظ جولته بتفقد مشروع تحويل مسار خط السيول والذي تنفذه وزارة الري بالتعاون مع المحافظة ويستهدف حماية مدينة القرنة ومنطقة الـ40 فدان من أخطار السيول، حيث يشتمل المشروع على إنشاء سدود إعاقة لحجز المياه وكذلك بحيرات وحواجز ترابية ومخرات ومن المقرر إنهاؤها خلال عام.