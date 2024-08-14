محافظ الأقصر يتفقد مدينة القرنة ويوجه باستغلال الظهير الصحراوى لإقامة مناطق سكنية

الأقصر - أحمد مرعى

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم، الأربعاء جولة تفقدية بمدينة القرنة، تابع خلالها انتظام عمل الأجهزة المحلية وعدد من المشروعات التنموية بالمدينة.



وبدأت جولة المحافظ بتفقد الطريق الصحراوي بالمدينة بداية من محور اللواء دكتور سمير فرج، حيث تابع مقترحات تطوير وتوسعة الطرق واستغلال الظهير الصحراوي في اقامة مناطق استثمارية، وتخطيط المنطقة ودراسة إعدادها لطرح قطع اراضي سكنية مع إضافة عوامل جذب بما يسهم في تنمية المنطقة.



وخلال جولته بالقرنة تفقد المحافظ المدفن الخاص بالمخلفات الصلبة والغابة الشجرية، وواصل المحافظ جولته بتفقد مشروع تحويل مسار خط السيول والذي تنفذه وزارة الري بالتعاون مع المحافظة ويستهدف حماية مدينة القرنة ومنطقة ال 40 فدانا من أخطار السيول، حيث يشتمل المشروع علي انشاء سدود إعاقة لحجز المياه وكذلك بحيرات وحواجز ترابية ومخرات ومن المقرر إنهاؤه خلال عام.



ووجه المحافظ خلال تفقده للمشروع بإزالة اية معوقات تبطىء سير العمل مكلفا بسرعة انجاز العمل لتحويل المسارات بما يحمي المنطقة ويحافظ عليها من اخطار السيول .

واستكمل المحافظ جولته بالمرور علي منطقة الإسكان الاجتماعي بالقرنة علي الطريق الصحراوي كما تابع سير العمل بمستشفي القرنة الجديدة ووجه المحافظ بر فع كفاءة الطريق المؤدي للمستشفي الجديدة ورصفه بالقرب من كمين القرنة علي الطريق الصحراوي.

واستأنف المحافظ جولته بتفقد قرية حسن فتحي التراثية بمدينة القرنة حيث تابع مراحل اعادة احياء تراث القرية وما تم بها من عمليات ترميم للابنية للحفاظ علي التراث.

ووجه المحافظ بحسن استغلال هذه المنطقة التراثية والاستفادة منها في اقامة انشطة وفاعليات فنية وثقافية متنوعة بشكل دوري ومستمر بالتنسيق مع الثقافة والشباب والرياضة والسياحة وكافة الجهات المعنية لإحداث حالة رواج ونشاط بالمنطقة، كما كلف رئيس مدينة القرنة بتخطيط طرق المسار السياحي ودهان البردورات مع عمل دراسة لتصميم وانشاء مظلات للحافلات السياحية بشكل حضاري بالتنسيق مع الجهات المختصة.

واصل المحافظ جولته بتفقد طريق البعيرات حيث وجه بتطوير الطريق ومعالجة جزء صغير من هبوط بالطريق بترعة اصفون بمنطقة البعيرات، واستكمل جولته بمتابعة سير العمل بمشروع انشاء كورنيش القرنة الجديد ليكون كورنيش عالمي يضم ومتنفس جديد للسياح واهالي القرنة.

ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ مشروع انشاء الكورنيش مشددا علي ازالة اية تشوهات بصرية أو عشوائيات في محيط المنطقة مكلفا بسرعة التنسيق مع الشركة المنفذة والشركة الاستشارية لوضع تصور جمالي بالمنطقة المحيطة بالكورنيش يتماشي مع الهوية البصرية ويمتزج باعمال التطوير التي تتم بالمنطقة.

كما استكمل المحافظ جولته بتفقد اعمال توسعة وتطوير مدرسة بن الجراح الابتدائية المشتركة بالأقالتة حيث تم انشاء جناح جديد يضم 14 فصل جدد وذلك لاستيعاب الكثافة الطلابية في الفصول، ووجه المحافظ بالحفاظ علي المنشأت الجديدة وإجراء اعمال الصيانة الدورية بشكل مستمر مع خلق مساحات فضاء داخل المدارس لتمكين الطلاب من ممارسة الانشطة.

واختتم المحافظ جولته بتفقد منطقة حاجر الضبعية واستمع لطلبات عدد من الأهالي ووجه بالاستجابة الفورية وتلبية احتياجاتهم بانارة الشوارع وتوفير سيارة كسح وشفط مياه الصرف الصحي وتطوير المركز الطبي ورفع كفاءة الشوارع والاهتمام بنظافتها، حيث رافق المحافظ في جولته نائب المحافظ الدكتور هشام أبو زيد، والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ومصطفي جبريل رئيس مدينة القرنة، والدكتور حسام عامر استشاري التخطيط بالهيئة العامة للتخطيط العمراني.

