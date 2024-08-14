محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبو تيج النموذجى لمتابعة سير العمل

أسيوط -هيثم البدرى

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، فى زيارة مفاجئة، مستشفى أبو تيج النموذجى فى الساعة الرابعة فجراً، وذلك ضمن جولاته الميدانية على المستشفيات، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين ومدى انتظام سير الأعمال، وتواجد الأطقم الطبية والتمريض على مدار الـ24 ساعة، ذلك بالإضافة إلى مدى توافر مخزون كافِ من الأدوية والمستلزمات الطبية يلبي كل احتياجات المواطنين، رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ.

وتفقد محافظ أسيوط أقسام الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والأشعة، والعناية المركزة، وعناية القلب ووحدة الأطفال المبتسرين التي تضم 17 حضانة للاطفال، كما تفقد أيضاً الصيدلية للاطمئنان على توافر الأدوية، مشدداً على ضرورة الإبلاغ فوراً عن أى احتياجات أو نواقص لسرعة توفيرها من شحنات الأدوية التى تم توفيرها بمخازن مديرية الصحة، مشيراً إلى تواصله الدائم لتوفير بعض الأدوية الهامة لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة.

وتجول أبو النصر داخل الأقسام، للاطئمنان على انتظام سير العمل وتواجد الأطباء وأطقم التمريض للاطمئنان على استعداد المستشفى للتعامل الفوري مع حالات الطوارئ والمترددين وتأدية الخدمة الطبية للمرضى على الوجه الأكمل والتأكد من تقديم الخدمات الصحية بالشكل اللائق وحرص على التحدث مع المرضى، ومعرفة مدى رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم وتوافر كل الاحتياجات اللازمة لهم لتلقى العلاج متمنياً لهم الشفاء العاجل وموجهاً بأهمية الالتزام بحسن معاملة المرضى وطمأنتهم.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر استمرار جولاته الميدانية على المستشفيات لمتابعة مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بكامل المنظومة وضمان تقديم خدمة طبية وعلاجية بالشكل المطلوب وتقديم كافة سبل الدعم للمستشفيات، التي تخدم قطاع عريض من المواطنين.

جدير بالذكر أن مستشفى أبو تيج النموذجي تبلغ طاقته الاستيعابية 402 سرير (18 سرير استقبال، 255 سريراً داخليًا، 50 سرير رعاية مركزة، 17 حضانة أطفال، 36 سرير غسيل كلوي، 17 سرير علاج كيميائي، و9 غرف عمليات في تخصصات "الجراحة العامة والتجميل، جراحات المخ والأعصاب، جراحة العظام، جراحة المسالك البولية، جراحات الرمد، جراحات الأنف والأذن والحنجرة، جراحة الأورام، النساء والتوليد") كما يضم 25 عيادة خارجية في تخصصات (الجراحة العامة، المسالك البولية، النساء والتوليد، الباطنة، الأطفال، الصدرية، الرمد، الأسنان، العظام، الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة، العلاج الطبيعي).

