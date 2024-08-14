محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير كورنيش وميادين مدينة البدارى

أسيوط -هيثم البدرى

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أعمال تطوير كورنيش مدينة البداري وبعض الميادين بالمدينة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، ورافقه خلال الجولة التفقدية الدكتور ناصر عثمان عضو مجلس النواب، و محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، حيث تابع المحافظ أعمال تطوير وتجميل الأسوار ومدخل المدينة وتركيب البلدورات والأرصفة وفقا لخطة التجميل والتطوير التي يجرى تنفيذها.



ووجه محافظ أسيوط، بضرورة تسريع وتيرة العمل فى تنفيذ خطة التطوير والتجميل لإظهار الشكل الحضاري والجمالي للمدن مع تكثيف حملات رفع الاشغالات والتعديات لمنع الزحام المرورى وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع والميادين مؤكداً على ضرورة إشراك طلاب ومعلمى التعليم الفني في عمليات التجميل والتطوير تفعيلا للمشاركة المجتمعية والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني فى كافة أعمال التطوير.



وأوضح المحافظ، أنه يتابع بصفة مستمرة كافة أعمال تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية من خلال جولاته الميدانية ولقاءاته المستمرة مع القيادات التنفيذية والشركات المنفذة للأعمال للوقوف على سير الأعمال ونسب ومعدلات التنفيذ التى تتم وفقا لمعايير الجودة في التنفيذ.



