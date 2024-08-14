مجلس الدولة يخصص قاعة كبيرة استراحةً لنقابة المحاميين

كتب - أحمد عبد الهادى

قرر المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب الامين العام لمجلس الدولة، تخصيص قاعة رقم 1 المتواجدة بالدور الأرضي لمقر مجلس الدولة بالدقي بمبنى القاعات، كاستراحة خاصة بنقابة المحاميين، بديلاً للإستراحة الخاصه بهم، وتسلمها مندوب النقابة، وقرر اخلائها تماما بشكل كامل من المدرجات والمنصة.

ذلك بعد موافقة المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة علي القرار.

تعيين المستشار محمود أبو الدهب امينا عاما لمجلس الدولة

كان أصدر المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 447 لسنة 2024، بتعيين المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة، بالقيام بأعمال الامين العام لمجلس الدولة.

وجاء في القرار تعيين معاونين مساعدين للامين العام لمجلس الدولة، وهم :-

المستشار خالد محمد عبد الهادي نائب رئيس مجلس الدولة، امين عام مساعد للشئون المالية.

المستشار ايهاب فهمي حمودة نائب رئيس مجلس الدولة، امين عام مساعد للشئون الادارية.

المستشار آسر منير محيسن نائب رئيس مجلس الدولة، امين عام مساعد لشئون مقار وأبنية مجلس الدولة وفروعه بالمحافظات.



