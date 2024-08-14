لأول مرة بشمال سيناء.. شاطئ مجاني متكامل الخدمات لذوي الهمم "فيديو وصور"

شمال سيناء - محمد حسين

في خطوة هي الأولى من نوعها في محافظة شمال سيناء، انطلقت خدمات شاطئ قادرون بإختلاف وهوخاص لذوي الهمم على ساحل مدينة العريش.

ويأتي هذا الإنجاز بعد جهود مكثفة من المحافظة والمجتمع المدني، حيث يجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على ممرات الخدمة الخاصة بمختلف أنواع الإعاقات، حيث تُشير الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد ذوي الهمم في شمال سيناء يصل إلى نحو 32 ألف شخص.

وصرّح حسن صالح رئيس نادي المعاقين بشمال سيناء، أن الشاطئ المخصص لذوي الهمم يقع في منطقة قويدر على ساحل مدينة العريش، في موقع خصصته المحافظة لنادي المعاقين.

وأكد صالح أن الشاطئ سيقدم خدماته مجانًا لذوي الهمم من جميع أنحاء المحافظة على مدار الساعة، مما يجعل شمال سيناء واحدة من أولى ثلاث محافظات تخصص شواطئ لذوي الهمم.

وأشار صالح إلى أن الهدف من هذا المشروع هو توفير شاطئ يحتوي على جميع الخدمات التي تُمكن ذوي الهمم من الوصول إلى الشاطئ، والاستمتاع بالجلوس عليه أو دخول المياه دون أي خطورة.،كما أكد أن هذا المشروع يسعى إلى دمج ذوي الهمم في المجتمع بشكل كامل.

وأوضح صالح أن إنشاء هذا الشاطئ يمثل نقلة نوعية في حياة ذوي الهمم، خاصة وأن العديد منهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الشاطئ طوال حياتهم لأسباب تتعلق بعدم توفر الخدمات التي تُمكنهم من الحركة ودخول البحر.

وأضاف أن إنشاء مثل هذه المرافق كان حلمًا لذوي الهمم في شمال سيناء، مشيرًا إلى أن المحافظة خصصت لهم الموقع العام الماضي، حيث تم إقامة خيمة وتوفير خدمات عاجلة لنادي المعاقين، وهذا العام، تطور الحلم ليشمل تجهيز الشاطئ بالمرافق اللازمة، مع السعي لتوفير خدمات إضافية مثل حمامات متنقلة وغرف لخلع الملابس.



الشاطي-المخصص-لذوي-الهمم



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