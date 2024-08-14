فصل التيار الكهربائى 3 ساعات عن مناطق بدشنا فى قنا.. اليوم

قنا صابر سعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، عن فصل التيار الكهربائي لعدد من المناطق وذلك لأعمال الصيانة اليوم الأربعاء.

وأوضحت الوحدة المحلية لدشنا، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق "فاو قبلي، عزبة الألفي، فاو غرب، مستشفى دشنا ومقرها فاو قبلي" من الساعة 5 صباحًا وحتى 8 صباحًا لأعمال الصيانة الدورية.

وناشدت الوحدة المحلية، المواطنين بتلك المناطق بتدبير احتياجاتهم في تلك الفترة وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة في المواعيد المقررة وعودة التيار الكهربائي مرة أخرى.