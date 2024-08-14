فصل التيار الكهربائى على كسارات الذهب المخالفة بإدفو

أسوان - عبد الله صلاح

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة أسوان، بالتنسيق مع الجهات الأخرى، جهودها المكثفة لرفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وتنفيذ أعمال النظافة العامة، والتدخل الفورى لصيانة وإصلاح أى أعطال بشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء وذلك بمختلف المراكز والمدن.

وفى هذا الإطار، نظمت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية، حملات استهدفت فصل التيار الكهربائى عن 12 كسارة مخالفة للذهب ، وتم قطع الكابلات الكهربائية المغذية لهذه الكسارات وتم مصادرتها وذلك بالتعاون مع الفنيين بشبكة كهرباء الرديسية.

وفى السياق، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملة بعدد من الشوارع والميادين بنطاق أحياء جنوب وغرب حيث إستهدفت الحملة رفع 421 إشغال وتحرير 16 محضر إشغال والتحفظ على بعض المضبوطات المتنوعة وذلك وسط مشاركة لشرطة المرافق ، ونواب رئيس المدينة ، فضلاً عن رؤساء الأحياء ، والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.

فيما تصدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، للإشغالات من خلال تنفيذ حملة أسفرت عن رفع 16 حالة إشغال ، وتحرير 9 محاضر إشغال طريق ونظافة ، وتم التحفظ على المضبوطات.

بينما واصلت الوحدة المحلية لمدينة السباعية، أعمال النظافة العامة وتهذيب الأشجار ، فضلاً عن تنفيذ الجمع المنزلى المباشر للقمامة بمناطق شرق وغرب المدينة.