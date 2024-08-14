غرق شاب أثناء السباحة فى ترعة السلايمة بمدينة إدفو

أسوان - عبد الله صلاح

لقى شاب مصرعه غرقًا، مساء اليوم الإربعاء، أثناء السباحة فى ترعة قرية السلايمة بمركز إدفو شمال محافظة أسوان،، نجح رجال الإنقاذ النهرى فى استخراج الجثة من المياه.

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بمصرع شاب أثناء السباحة بترعة قرية السلايمه بمركز إدفو شمال المحافظة ونجح رجال الإنقاذ النهرى فى انتشال الجثة، وتبين أنه لفظ أنفاسه الأخيرة غرقًا.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته وتبين أن الشاب المتوفى يدعى محمد خالد حسن، يبلغ من العمر 27 عاما، وتم إيداع جثمانه بالمشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.