عضو مجلس السيادة السودانى يطلع السفير المصرى بالخرطوم على موقف حكومته من مفاوضات جنيف

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

التقى عضو مجلس السيادة السوداني ، نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول شمس الدين كباشي اليوم، السفير المصرى بالسودان هاني صلاح، وتطرق اللقاء إلى الأوضاع التي تشهدها البلاد وفرص ومجالات التعاون المشترك، بجانب أوجه التنسيق في ملف المياه.

وبحسب صحيفة السوداني، قدم عضو السيادي السوداني، شرحاً مفصلاً لموقف الحكومة السودانية فيما يتعلق بمفاوضات جنيف ومنبر جدة وجميع المسارات التي من شأنها أن تسهم في استقرار وأمن ووحدة السودان.

ونقل عضو مجلس السيادة، تحيات القيادة السودانية للحكومة والشعب المصري.

من جانبه، أعرب السفير المصرى بالسودان في تصريح صحفي عقب اللقاء، عن شكره وتقديره للسودان حكومة وشعباً، موكداً عزم بلاده الاستمرار في دعم الحكومة السودانية لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام، مشيراً إلى استمرار دعم الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي لكل المبادرات التي يمكن أن تفضي إلى وقف الحرب في السودان.

وأضاف السفير المصرى أن اللقاء تناول عددا من المشروعات التي تنفذها مصر في السودان مثل مشروع الربط الكهربائي وتطوير ميناء وادي حلفا النهري.

كما أعرب السفير هاني بالسودان عن شكره للخارجية السودانية بدعم المرشح المصري لمنصب المدير العام لليونسكو.

وكان أكد المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيريلو أن محادثات السلام في جنيف بشأن السودان ستمضي قدما هذا الأسبوع.

‏ وقال بيريلو - في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الاثنين إننا سنعتمد على الشراكات والمشاورات التي تركز على خارطة الطريق الدولية بشأن السودان، مضيفا أن هناك الكثير من الدول والمشاركين المنخرطين في حل هذه الأزمة ونسعى لما يمكن أن نعمله سويا لايقاف أعمال العنف.

وأشار إلى أن أحد المجالات التي تم الاتفاق عليها هي القيام بعمل أفضل في تنفيذ الاتفاقيات الحالية سواء اتفاقيات جدة او أساسيات القانون الدولي، مؤكدا أنه سيتم القيام بكل جهد لدعم وقف الأعمال القتالية، ونتطلع إلى الأمام ونريد مشاركة الأطراف والعودة إلى مكون الوساطة.