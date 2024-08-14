ضبط 6 بينهم 3 مصابين فى مشاجرة بطما شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من السيطرة على مشاجرة بين طرفين، بدائرة مركز شرطة طما شمال المحافظة، وضبط 6 من بينهم 3 مصابين، تم نقل المصابين للمستشفى، وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الواقعة.

كان اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز شرطة طما بين طرفين ووجود مصابين، وتمت السيطرة عليها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بوجود مشاجرة بين " طرف أول " علي ن م م 16 سنة طالب مصاباً " بطلق ناري بالصدر من الناحية اليمني " وتم نقله لمستشفي أسيوط الجامعي، ونجلي عمومته أحمد ع ا ع 26 سنة عامل، وحسام ع ا ع 33 سنة عامل.

وبين " طرف ثان "السيد م ع ع 57 سنة مزارع بمصاباً "بجرح رضي بفروة الرأس نجليه خلف ا م ع 19 سنة طالب مصاباً " بجرح رضي بفروة الرأس "، وموسي ا م ع 33 سنة مزارع، الطرفان مقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الثالث من الطرف الثاني السلاح المستخدم تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وقيام الثالث من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول بالسلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيرة تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.