ضبط 106 مخالفات تموينية خلال حملات رقابية على مخابز بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

حررت مديرية التموين بالشرقية 106 محاضر للمخابز والمحال ومحطات الوقود المخالفين، كما تم ضبط 350 بطاقة تموينية خلال حملات رقابية بنطاق مركز ههيا.

وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، قد شنت حملات تموينية مكثفة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، حيث قامت الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية ومفتشى الرقابة برفقة حملة مشتركة مع إدارة المراجعة والحوكمة برئاسة عبد العليم صبرى و مفتشى الإدارة وتم المرور على المخابز البلدية للتأكد من جودة الرغيف البلدى المدعم ووصول الدعم لمستحقيه، وذلك بدائرة مركز ههيا.

وأسفرت الحملة عن تحرير 79 محضرا فى مجال المخابز لوجود بعض المخالفات التموينية منها تجميع دقيق بأحد المخابز وكذا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وخبز ناقص الوزن وتم ضبط 350 بطاقة تموينية مجمعة لدى أحد المخابز المخالفة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وباستكمال مرور الحملات قامت حملة الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة الأستاذ احمد القواشتى و مفتشى الرقابة التجارية بالمرور على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والمحال التجارية بمركز ههيا وتم تحرير عدد 23 مخالفة تموينية منها( 7محاضر سلع مجهولة المصدر وبدون بيانات و محضر عدم تقديم سجل و 15 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع) .

وفى سياق متصل، قامت حملة من إدارة حماية المستهلك برئاسة الأستاذ طارق مراد و مفتشى الإدارة بالمرور على الأسواق والمحال التجارية وتم تحرير عدد 4 محاضر منها (عدد 2 محضر سلع مجهولة المصدر وبدون بيانات دالة على مصدرها و محضر عدم الإعلان عن أسعار و محضر عدم وجود شهادة صحية).

وبهذا يكون إجمالى المحاضر المحررة بدائرة مركز ههيا عدد 106 محضر خلال الحملات التموينية والرقابية المختلفة.