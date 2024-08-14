اليوم السابع
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ضبط 1.2 مليون قطعة ألعاب نارية فى الفيوم

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 05:11 م
ضبط 1.2 مليون قطعة ألعاب نارية فى الفيوم ألعاب نارية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالفيوم لإدارته ورشة لتصنيع الألعاب النارية، وبحوزته 1,250 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بناء على توجيهات اللواء أحمد عزت مدير الأمن قيام (عامل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواى) بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية بقصد الإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات ، تم ضبطه وعثر بداخل الورشة على (1,250 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – المواد والخامات والأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.







وزارة الداخلية

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العاب نارية

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أمن الفيوم




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