ضبط شركة بمدينة نصر تنصب على راغبى العمل بالخارج

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال بكافة أشكالها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام (مالكة شركة للتسفير "لها معلومات جنائية"- كائنة بمنطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة "بدون ترخيص") بالإعلان عبر مواقع التواصل الإجتماعى عن قدرتها على توفير فرص عمل بالخارج للمواطنين نظير مبالغ مالية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف مقر الشركة المشار إليها، وتم التقابل مع موظفَتَين بالشركة وبالتفتيش فى حضورهما تم ضبط (جواز سفر خاص بأحد المواطنين - عدد من عقود العمل والإتفاق للسفر لعدد من الدول - أكلاشيه بإسم الشركة- دفتر عقود إتفاق للعمل بالخارج يحمل إسم الشركة - مبلغ مالى "من متحصلات التعامل مع راغبى السفر"- هاتف محمل يستخدم فى التواصل مع عملاء الشركة).