اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أغسطس 2024 12:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط شركة بمدينة نصر تنصب على راغبى العمل بالخارج

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 11:40 ص
ضبط شركة بمدينة نصر تنصب على راغبى العمل بالخارج المضبوطات
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال بكافة أشكالها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام (مالكة شركة للتسفير "لها معلومات جنائية"- كائنة بمنطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة "بدون ترخيص") بالإعلان عبر مواقع التواصل الإجتماعى عن قدرتها على توفير فرص عمل بالخارج للمواطنين نظير مبالغ مالية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف مقر الشركة المشار إليها، وتم التقابل مع موظفَتَين بالشركة وبالتفتيش فى حضورهما تم ضبط (جواز سفر خاص بأحد المواطنين - عدد من عقود العمل والإتفاق للسفر لعدد من الدول - أكلاشيه بإسم الشركة- دفتر عقود إتفاق للعمل بالخارج يحمل إسم الشركة - مبلغ مالى "من متحصلات التعامل مع راغبى السفر"- هاتف محمل يستخدم فى التواصل مع عملاء الشركة).







جرائم النصب والإحتيال

وزارة الداخلية

قوة أمنية

محافظة القاهرة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة