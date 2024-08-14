ضبط دجال ينصب على المواطنين بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية في ضبط عاطل بالإسكندرية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على ممارسة أعمال السحر والدجل.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل) بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحاني مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطهما الاجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية.. وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي" – الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل).