صناعة السياحة باليابان تشهد تباطؤا ملحوظا جراء تحذيرات من زلزال ضخم

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تشهد صناعة السياحة في اليابان تباطؤًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة جراء التحذيرات التي أصدرتها السلطات من احتمال حدوث زلزال ضخم بالسواحل الجنوبية الغربية للبلاد.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" في تقرير اليوم الأربعاء، أن العديد من الفنادق والمنتجعات السياحية شهدت إلغاء حجوزات بأعداد ضخمة، مشيرة إلى انسحاب أكثر من (تسعة) آلاف مشارك من خطط مهرجان "يوساكوي" للرقص بمحافظة "كوشي" والذي يعد أحد أكبر الأحداث السياحية جذبا في الموسم.



كما أبرزت الشبكة مخاوف أصحاب الفنادق والمنتجعات من تأثير الزلازل على أنشطتهم، حيث أكدوا تكبدهم خسائر كبيرة جراء إلغاء الحجوزات بعدما أنفقوا مبالغ كبيرة على التجديدات استعدادًا للموسم، مشيرة إلى اضطرار منتجعات سياحية إلى إغلاق عدة شواطئ لعدم توفر العدد الكافي من المنقذين للعمل بها في ظل التحذيرات الحالية.



وكانت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية قد أصدرت تحذيرًا من حدوث زلازل كبرى بعدما ضرب زلزال قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر محافظة "ميازاكي" الأسبوع الماضي، وهو الزلزال الذي رفع من مخاطر وقوع زلزال ضخم في المناطق المتاخمة للمحافظة.