صغر سن المتهم وأخلاقه عوامل تساعد فى صدور أحكام مع إيقاف التنفيذ لبعض الجرائم

كتب إيهاب المهندس

خلال صدور الأحكام ضد المتهمين في القضايا، قد تستخدم المحكمة روح القانون ويتم تخفيف العقوبة في بعض الجرائم كما خوّل لها القانون في المادة 17 عقوبات.

وفى بعض أحكام الجنح والجنايات قد يصدر الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، إذا رأت المحكمة أن الظرف الذى وقع فيه المحكوم جعله يرتكب مثل تلك الجريمة أو أن سنه صغيرة أو أن أخلاقه ستجعله لا يرتكب تلك الجريمة مرة أخرى.

ولوقف تنفيذ العقوبة تستخدم المحكمة حقها المخول فى المادة 55 من قانون العقوبات، والتى تنص: يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنّه أو الظروف التى ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تبين فى الحكم أسباب إيقاف التنفيذ.