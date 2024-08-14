اليوم السابع
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شروط لازم توافرها علشان تحفظ حقك فى الميراث.. تعرف عليها

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 02:30 ص
شروط لازم توافرها علشان تحفظ حقك فى الميراث.. تعرف عليها الميراث - أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى

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جريمة الامتناع عن تسليم الميراث، وضع القانون ثوابت للقضاء عليها، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضية.

 
ويوضح القانون أن الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها من أجل شروع المتضررين فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقهم فى الميراث، ومن شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث:
 
1- وجود تركة مملوكة للموروث.
 
2- أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).
 
3- امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.
 
 
وإذا توافرت تلك الشروط يحق للمتضرر رفع قضية للحصول على الحق فى الميراث طبقًا لتصون القانون.







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