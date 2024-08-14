روسيا: تكثيف أوكرانيا لهجمات الطائرات المسيرة يقوض أي مفاوضات سلام

أ ش أ

أكد سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، إن تكثيف أوكرانيا لهجمات الطائرات بدون طيار التي تستهدف المدنيين الروس، من شأنه هدم أي حديث عن مفاوضات سلام مع موسكو لفترة طويلة.



وقال ميروشنيك في إفادة صحفية اليوم الأربعاء "في بداية الصراع، كان عدد الضحايا الروس جراء الهجمات الأوكرانية بواسطة الطائرات بدون طيار، قليل للغاية. ولكن منذ نهاية عام 2023 وبداية عام 2024، كثف نظام كييف من استخدام الطائرات بدون طيار لضرب المدنيين على نطاق واسع"، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.



وأضاف الدبلومسي الروسي "من الصعب الكشف بدقة عن عدد الأشخاص الذين أصيبوا او قتلوا منذ بدء الصراع، ولكن نستطيع القول إنه منذ الأول من يناير من هذا العام وحتى شهر أغسطس الجاري، أصيب 723 شخصا وقتل 124 شخصا بسبب استخدام أوكرانيا للطائرات بدون طيار في شن هجماتها ضد أهداف مدنية روسية".