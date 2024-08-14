"رابطة السيارات": مصر تستورد سيارات بقيمة 8 مليارات دولار سنويا

كتب سمير حسنى

قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة السيارات، إن الدولة المصرية تهتم بتوطين الصناعة المحلية، وزيادة نسبة المكون المحلي لما له من تأثير إيجابي على الأسعار والاستثمار، مشيرا إلى أن الصناعة تمثل قاطرة التقدم لأي دولة.

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي أن استيراد مصر للسيارات وصل إلى 8 مليارات دولار سنويا وفقا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء، لذلك يجب تخفيض فاتورة الاستيراد عن طريق توطين الصناعة المحلية، مشيرا إلى أن المستهلك المصري بحاجة لسيارة بكماليات معينة لسد احتياجاته، بأقل الأسعار وبجودة تتناسب مع الإمكانيات التي يطلبها.

وأوضح أن مصر يمكنها تصنيع السيارات بالكامل، إذ إنها استطاعت تصنيع السيارات الكهربائية، التي تمثل بطاريتها 60% من قيمة تكلفة السيارة بالكامل، منوهًا أنه لا توجد دولة بالعالم تستطيع تصنيع سيارة بالكامل.

وتابع: «لدينا 19 مصنعا لشركات مصرية وأجنبية في مصر لتصنيع السيارات العادية والكهربائية، وأن مكونات السيارة الكهربائية مكوناتها أقل بكثير من العربات العادية التي تعمل بالوقود أو الغاز، ومصر تقوم بصناعة عربات على نفس المستوى الأجنبي».