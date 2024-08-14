اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس وزراء قطر يبحث مع وزيرى خارجية أمريكا وتركيا الأوضاع بغزة

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 10:15 م
رئيس وزراء قطر يبحث مع وزيرى خارجية أمريكا وتركيا الأوضاع بغزة رئيس مجلس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن
أ ش أ

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بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني اليوم الأربعاء هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونظيره التركي هاكان فيدان، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة.


وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن رئيس الوزراء القطري بحث مع بلينكن، العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين، ومستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع، والتوترات المستمرة في الشرق الأوسط، والتأكيد على ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة.

وفي اتصال ثان، بحث رئيس الوزراء القطري مع وزير خارجية التركي، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل التوصل لاتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع.







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