رئيس جامعة مدينة السادات تكرم أوائل الثانوية العامة

المنوفية - محمد فتحى

كرمت الدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات، اليوم الأربعاء، أوائل الشهادة الثانوية العامة، وذلك بحضور أولياء أمور الطلاب.

وأكدت "معاوية" أن إدارة الجامعة قامت بتكريم أوائل الثانوية العامة بالشعب العلمية والأدبية على مستوى إدارة السادات التعليمية وهذا التكريم لأول مرة تقوم به إدارة الجامعة، ويأتى ذلك فى إطار تبنى العقول المتميزة والمتفوقة علميا وبحثيا من أبناء مدينة السادات، كما قدمت التهانى القلبية لجميع طلاب الثانوية العامة الناجحين، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح، وقدمت لهما درع الجامعة وحثهما على التفوق وتحقيق المراكز الأولى.

ودعت رئيس الجامعة أوائل الثانوية العامة إلى مواصلة الاجتهاد من أجل تحقيق التفوق والنبوغ العلمى طوال سنوات الدراسة الجامعية، مشيرة إلى أن التعليم والبحث العلمى هو سبيل تقدم مصرنا الحبيبة وجعلها فى مصاف الدول المتقدمة فى شتى المجالات.

وعلى هامش معرض "أعرف كليتك" تفقد الطلاب وأولياء الأمور برفقة رئيس الجامعة أجنحة كليات ومعاهد جامعة مدينة السادات للتعرف على مختلف كليات وبرامج الجامعة، وذلك بالتعاون مع جمعية أهداف الأهليه.

وأكدت "معاوية"، أن الجامعة ترحب بأبنائنا المتفوقين والنابغين للدراسة بمختلف كلياتها العلمية والنظرية، لافتة إلى أن جامعة مدينة السادات أصبحت لها مكانة متميزة بين الجامعات المصرية.

وأشاد أوائل الثانوية العامة بالمستوى الراقى لجامعة مدينة السادات من حيث إمكانات الجامعة التعليمية والبحثية المتطورة والتميز المعمارى والإنشائى.