رئيس جامعة المنوفية: نشر 27860 بحثا لأعضاء هيئة التدريس بالمجلات العالمية

المنوفية - محمد فتحى

ترأس الدكتور أحمـد فـرج القاصـد رئيس جامعة المنوفية اجتماع مجلس الدراسات العليا بحضور عمداء ووكلاء الكليات للدراسات العليا و أعضاء اللجنة و مدير عام الدراسات العليا ومدير عام العلاقات الثقافية .

فى بداية الاجتماع وجه الدكتور أحمد القاصد التهنئة لعمداء ووكلاء الكليات الذين صدر لهم قرار رئيس الجامعة بتجديد تكليفهم بالقيام بأعمال عمادة ووكالة الكلية والذين صدر لهم قرار رئيس الجامعة بتكليفهم بالقيام بأعمال عمادة ووكالة الكليات .

وأشار الدكتور أحمد القاصد أن الجلسة تناولت الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة للدراسات العليا والعلاقات الثقافية ،و قامت اللجنة بالمصادقة على محضر إجتماع الجلسة السابقة والإحاطة بمتابعة ماتم تنفيذه من قرارات ،كما تم خلال الإجتماع الإحاطة بالتقارير السنوية ونصف السنوية الخاصة ببعض طلاب الدراسات العليا المسجلين لدرجتى الماجستير والدكتوراه عن العام الجامعى السابق والحالى إلى جانب الإحاطة بالتقارير العلمية المقدمة من أعضاء البعثات العلمية والتقارير العلمية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عن حضورهم مؤتمرات داخل الجامعة وخارجية بالجامعات المصرية والعربية والأجنبية .

وأكد رئيس الجامعة على أهمية البحث العلمى و النشر الدولى مشيرا إلى نه تم نشر 27 ألف 860 بحثا لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالمجلات العلمية العالمية منهم6772بحث فردى و21088بحث مشترك حتى الآن

و أضاف القاصد أن لجنة الدراسات العليا ناقشت أيضا خطة الجامعة والكليات فى مجال البحث العلمى والدراسات العليا وسبل تذليل العقبات التى تواجه الباحثين وطلاب الدراسات العليا وحل مشاكل المتعثرين .

ووجه القاصد بضرورة عمل حصر دائم لأعداد طلبة الدراسات العليا وكل ما يتعلق بياناتهم الدراسية وتذليل أى معوقات تواجههم فورا، والتنبيه على طلاب الدراسات العليا بضرورة الحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمى قبل الامتحانات منعا لتأخير استصدار قرارات المنح .

الى جانب ضرورة اعلام الطلاب الجدد المتقدمين للقيد للعام الجامعى 2025/2024 بالمدة القانونية. للحصول على الدرجة العلمية وكذلك عدد سنوات المد والايقاف .