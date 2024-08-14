اليوم السابع
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رئيس الوزراء العراقى: العدوان على غزة يهدد استقرار المنطقة والعالم

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 11:50 م
رئيس الوزراء العراقى: العدوان على غزة يهدد استقرار المنطقة والعالم رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
أ ش أ

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الأربعاء أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يهدد استقرار المنطقة والعالم.

وقال السوداني - في كلمة خلال حضوره الصلاة من أجل إنهاء العدوان على غزة، في كنيسة القديس يوسف الكلدانية وسط بغداد، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - "إن الاستهداف الممنهج والإبادة الجماعية في غزة يحصل أمام صمت دولي ونحن بأمس الحاجة إلى الوحدة".


وأضاف: مر أكثر من 10 أشهر والقتل والدمار يستهدف الفلسطينيين، مشيرا إلى أنه لن يتم السماح لأي طرف العبث بأمن العراق.







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