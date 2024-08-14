جامعة قناة السويس تستقبل 222 طالبًا وطالبة في المرحلة الأولى بمكتب التنسيق خلال ثلاث أيام

الإسماعيلية -صبرى غانم

استقبل مكتب التنسيق الفرعي بجامعة قناة السويس 222 طالبًا وطالبة بالمرحلة الأولى للطلاب الناجحين من الثانوية العامة، يُمثلون 101 طالب و121 طالبة.

وشملت الإحصائيات 146 طالبا من الشعبة الأدبية، و58 من الشعبة العلمية رياضة، و18 من الشعبة العلمية.

وفي ذاك السياق ، أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على التزام مكتب التنسيق الفرعي بتقديم خدمات متميزة للطلاب خلال فترة التقديم، حيث تسعى الجامعة لتسهيل الإجراءات وضمان نجاحها، وتلبية احتياجات كافة الطلاب ، مشددًا على أهمية دعم الطلاب في هذه المرحلة الفاصلة في حياتهم .

من جهته، أكد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على أهمية تنظيم العمل داخل اللجان المختلفة، مشيرا إلى أن فريق العمل بالجامعة يسعى لتقديم أفضل الخدمات للطلاب.

موضحاً أن الجامعة تحرص على توفير كافة التسهيلات اللازمة لتسهيل عملية التنسيق.

كما تناول الدكتور تامر شوقي، مدير مركز التحول الرقمي بالجامعة ورئيس مكتب التنسيق، أساليب العمل داخل المكتب، مشيرًا إلى أن جميع الأعضاء يتعاونون بشكل فعال لضمان سير العملية بسلاسة، مع توفير المعلومات الضرورية للطلاب بشكل سريع وفعّال ، مع تواجد فريق متكامل لمساعدة الطلاب على كتابة الرغبات دون أي تدخل.

فيما أشار شريف فاروق إلى أهمية تنسيق بين الإدارات المختلفة داخل المكتب، حيث تلعب كل إدارة دورًا أساسيًا في تحقيق تجربة تقديم سلسة ومتميزة للطلاب.

كما أكد الدكتور تامر حسنين، مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية ومسئول التنسيق الإلكتروني، أن النظام الإلكتروني المعتمد يسهم بشكل كبير في تسريع إجراءات التسجيل وتقليل الأخطاء، مما يوفر الوقت والجهد للطلاب.

بدوره، أوضح الدكتور محمد عبد الهادي، مسئول التنسيق اليدوي، أن هناك آليات متكاملة لضمان إدارة التنسيق يدويًا بفعالية، مما يسهل على الطلاب عملية الاختيار وكتابة الرغبات.

