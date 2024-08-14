جامعة بنها تنظم لقاءً تعريفيا عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الاثنين

القليوبية - إبراهيم سالم

تنظم جامعة بنها لقاءً تعريفيا عن المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، يوم الإثنين الموافق 19 أغسطس الجاري، بقاعة الاحتفالات الكبرى الساعة 10 صباحا، وذلك برعاية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.

يذكر أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تأتى فى إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وكذلك الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وتتضمن شروط المشاركة أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافى للمحافظة، وتم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة، وأن يتضمن مكونًا تكنولوجيًّا ومكونًا يرتبط بالاستدامة البيئية، وأن يتقدم المشروع فى الفئة الخاصة به، ويمكن للطلاب تقديم مشاريع التخرج ، و آخر موعد للتقديم 31 أغسطس 2024.