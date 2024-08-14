جامعة أسيوط تنظم برنامجا تدريبيا لطلاب كلية التجارة لمحاكاة النظام المصرفى

أسبوط -هيثم البدرى

بدأت كلية التجارة بجامعة أسيوط، اليوم فعاليات البرنامج التدريبي: "نموذج محاكاة النظام المصرفى المصر ، مع تدريب عملى داخل بنك مصر، والتى ينظمها مركز الخدمة العامة للاستشارات التجارية والتنمية الإدارية بالكلية، وذلك بالتعاون مع نموذج محاكاة النظام المصرفى المصرى (EBSM)؛ التابع للمعهد المصرفي، التابع للبنك المركزى المصري، وذلك برعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط ، و إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة.



وأكد الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط؛ حرص الجامعة على توفير التدريب المستمر لأبنائها الطلاب، من خلال توفير عدد من ورش العمل، والبرامج التدريبية لتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل، مشيراً إلى أن نماذج المحاكاة تعد وسيلة فعالة؛ لنقل الخبرات، والتطبيق الفعلي، داخل بيئة العمل بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصري.

ووجه الدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة ؛ الشكر لإدارة الجامعة، ودعمها الدائم للكلية، من خلال توفير فرص تدريب مستمرة للطلاب؛ تساعدهم على تطوير، وتنمية، وصقل خبراتهم، وزيادة مهاراتهم، مشيراً إلى أنه يحاضر فى فعاليات البرنامج التدريبي، نخبة متميزة من المحاضرين من البنك العربى الأفريقي، وبنك مصر، والبنك المصرى لتنمية الصادرات.

يذكر أن البرنامج التدريبى يشرف عليه الدكتور سامح عبد السلام مدير المركز، والدكتور محمد البريرى منسق البرنامج، والدكتور وليد عيد المشرف الأكاديمي، و محمد محفوظ نائب مدير بنك مصر، ومدرب النموذج، والدكتورة أمل الدالى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و محمد عبد الحق مؤسس ورئيس النموذج، وبمشاركة طلاب كلية التجارة من مختلف الفرق الدراسية، و يستمر لمدة يومين؛ بمقر قاعة المركز، بجوار المطعم المركزي، فضلاً عن عمل محاكاة النموذج بمقر بنك مصر بأسيوط، يوم السبت 17 من أغسطس؛ ليقوم الطلاب؛ بممارسة الحياة العملية اليومية داخل فرع البنك.

ويتضمن البرنامج التدريبي؛ مجموعة من ورش عمل تدريبية، تناقش عدداً من المحاور المهمة حول: نشأة البنوك، أقسام البنوك، نظام العمل بالبنوك، وكيف تصبح موظفاً فى بنك، الشمول المالى وأهدافه، التثقيف المالى فى ظل التحول الرقمي).