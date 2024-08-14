تكليف الدكتور طارق سلمان مساعدًا للأمين العام لبيت الزكاة والصدقات للإمداد الطبى

قدم الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى الدكتور طارق محروس سلمان، نائب رئيس جامعة الأزهر السابق للدراسات العليا والبحوث، بصدور قرار أمين عام بيت الزكاة والصدقات، بتكليفه بالعمل مساعدًا للأمين العام للشئون الدوائية والمستلزمات الطبية والإمداد الطبي ببيت الزكاة والصدقات.
وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن هذا القرار يعكس قدرة أبناء الأزهر الشريف على العطاء الدائم والمستمر بلا حدود؛ خدمة للوطن، كما أنه يؤكد على خيرية هذه الأمة.
وكان قد شهد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء «بيت الزكاة والصدقات»، توقيع بروتوكول تعاون «بيت الزكاة والصدقات» وبنك مصر لإصدار بطاقات مسبقة الدفع (Co-Branded Cards) ليقوم «بيت الزكاة والصدقات» بإضافة الإعانات الشهرية للمستحقين علي البطاقات البنكية.
وقع بروتوكول التعاون الدكتورة سحر نصر المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات- مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، مع محمد الإتربي - رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
أوضح بيان صادر عن «بيت الزكاة والصدقات» ، أنه بموجب هذا البروتوكول سيصدر البنك بطاقات مسبقة الدفع (Co-Branded Cards) مصممة خصيصًا لإضافة الإعانات الشهرية من «بيت الزكاة والصدقات» للمستحقين على هذه البطاقات البنكية بدلًا من استخدام الحوالات النقدية، تماشيًا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي ولتقديم الخدمات البنكية للفئات المجتمعية التي لا تحظى بتغطية القطاع المصرفي.
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