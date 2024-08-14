اليوم السابع
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تقديم 144 ألف خدمة صحية بوحدات الرعاية الأساسية والمراكز الطبية بالمنيا

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 11:36 ص
تقديم 144 ألف خدمة صحية بوحدات الرعاية الأساسية والمراكز الطبية بالمنيا جانب من الخدمات الطبية المجانية
المنيا-حسن عبد الغفار

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أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن إجمالي المنتفعين بالخدمات الطبية المجانية التى تقدمها حملة «100 يوم صحة» بالمحافظة بلغ 144 ألف و 962 خدمة صحية خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 12 أغسطس الجارى بوحدات الرعاية الأساسية والمراكز الطبية، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين.

 

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 144 ألفا و962 خدمة صحية بوحدات الرعاية الأساسية والمراكز الطبية، حيث تم تقديم خدمات طب الأسرة لعدد 37955 حالة، وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية لعدد 21195 حالة، و خدمات طوارئ لعدد 5244 حالة، كما تم تقديم خدمات حملة ( قلبك أمانة ) لعدد 2582 مترددا ،وخدمات طب الأسنان لعدد6641 متردداً، و 18313 خدمة زيارات متابعة أطفال، وتقديم 7240 خدمة زيارات متابعة الحمل، و 3965 خدمة فحص الغدة الدرقية، و6394 فحص المقبلين علي الزواج .
 







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