تقارير إعلامية: أنباء عن هجوم إلكترونى استهدف البنك المركزى الإيرانى

كتب محمد عبد المجيد

أفادت تقارير إعلامية قبل قليل، عن أنباء تفيد بهجوم سيبرانى استهدف البنك المركزى الإيراني، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

وكانت إيران قد رفضت يوم أمس الثلاثاء، الدعوة التي وجهتها إليها ثلاث دول أوروبية؛ للامتناع عن أي "هجمات انتقامية"؛ من شأنها أن تزيد من تصعيد التوترات الإقليمية، مؤكدة أنها "لا تحتاج إلى إذن للدفاع عن أمنها القومي".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن إيران عازمة على الدفاع عن أمنها القومي وسيادتها، مشددا على أن الدولة لا تطلب إذنا من أحد لممارسة حقوقها المعترف بها، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.