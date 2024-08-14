اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أغسطس 2024 04:52 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

تفاصيل التحقيق مع لصوص سرقة إطارات السيارات

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 02:00 ص
تفاصيل التحقيق مع لصوص سرقة إطارات السيارات متهم - أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدلى عاطلان متهمان بالسرقة فى منطقة الشروق، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث اعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة إطارات السيارات، وبيعها لتاجر بسعر بخس على علم أنها من متحصلات سرقة.


وأضاف المتهمان بارتكابهما 5 وقائع سرقات باستخدام سيارة للتنقل بها فى الشوارع.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية"، لقيامهما بسرقة 2 إطار سيارة خاصة بإحدى السيارات بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما "السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة" كما ارتكبا 5 وقائع أخرى، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات لدى (عميلهما "سيء النية") تم ضبطه.







اخبار الحوادث

سرقة

عقوبة السرقة

سرقة الإطار



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة