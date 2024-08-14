تعليم بورسعيد: سد عجز المعلمين وإنهاء أعمال الصيانة أولويات للعام الدراسى الجديد

بورسعيد - محمد عزام

أكد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن أولي أولويات الاستعداد للعام الدراسي الجديد هو سد عجز المعلمين وإنهاء أعمال الصيانة في مدارس المحافظة.

وأضاف "عبد التواب"، خلال اجتماع موسع استهدف مديري الإدارات التعليمية ووكلائها ومديري المراحل التعليمية ورؤساء الأقسام بمختلف الإدارات التعليمية وموجهي العموم والموجهين الأوائل لمناقشة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2024 - 2025، بحضور طاهر الغرباوي وكيل المديرية .

ووجه وكيل الوزارة ، بضرورة التنسيق بين مديري الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد الأساسية لمراجعة موقف العجز والزيادة للمعلمين والانتدابات داخل الإدارات التعليمية، مشددا على سد العجز بين صفوف المعلمين قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

ونوه الدكتور محمد عبد التواب إلى ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة وتقديم تقرير خلال ٧٢ ساعة بالموقف النهائي لها وتذليل أي عقبات مالية قد تواجه مديري المدارس في هذا الشأن.



