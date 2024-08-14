اليوم السابع
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تعرف على خريطة فصل التيار الكهربائي اليوم وغدا عن قرى أجا

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 05:00 ص
تعرف على خريطة فصل التيار الكهربائي اليوم وغدا عن قرى أجا قطع الكهرباء - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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أعلنت رئاسة مركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية، عن قيام شركة كهرباء الدقهلية بفصل التيار الكهربائي لبعض المغذيات بقرى مركز أجا، وذلك لعمل صيانة دورية والفصل من الساعة الخامسة حتى الانتهاء من العمل.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم فصل التيار الكهربائي بمغذى "نوسا الغيط - كفر عوض - برج النور الحمص" من محولات أجا وذلك اليوم الأربعاء بقرى ( برج النور - كفر عوض - سماحة - نوسا الغيط ـ عزبة الشبراوى - كفر النجباء - عزبة المغربي - عزبة أبو عوض)، وسيتم الفصل بمغذى قرية  فيشا بنا من محولات دماص وذلك يوم الخميس مع قرى " ميت إشنا - والسلام ـ ميت دمسيس ـ الإيتارية ـ ميت فضالة ـ صهرجت الصغرى ) .

 

 







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