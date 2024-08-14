ترميم منازل وتجهيز عرائس.. محافظ أسوان يستقبل 85 مواطناً لبحث مطالبهم

أسوان - عبد الله صلاح

استقبل اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بمكتبه، 85 مواطناً لبحث مطالبهم ومحاولة إيجاد حلول لها من خلال التنسيق مع المديريات الخدمية.

وتضمنت مطالب المواطنين، خلال اللقاء الذى حضره المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، ترميم منازل وتجهيز عرائس وصرف أدوية علاجية وتوفير فرص عمل.

وأكد اللواء إسماعيل كمال، فى بيان صحفى، أن المحافظة حريصة على مساعدة المحتاجين وتلبية مطالبهم تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، مكلفاً مديرية التضامن الاجتماعى بصرف مساعدات مالية من صندوق التكافل لعدد من الحالات الإنسانية ، فضلاً عن التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتقديم المساعدات لعدد من الحالات سواء المتعلقة بأجهزة منزلية أو بجهاز عروسة أو المساهمة فى ترميم بعض المنازل.