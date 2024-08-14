تخصيص 10 ملايين جنيه من التبرعات لصيانة المدارس فى الوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الأربعاء، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، واللواء محمد حامد مدير أمن المحافظة، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

استهل الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الحادث المروري الذي وقع بالأمس من العاملين بديوان عام المحافظة، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين، والذي أعقبه الترحيب بالسيد مدير الأمن الجديد، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله.

كما أصدر المحافظ - خلال الاجتماع- عدد من التوجيهات تضمنت إطلاق مبادرة بالتعاون بين المحافظة والجمعيات الأهلية لصالح رفع كفاءة منازل قرى الأربعين بمركز باريس وتنفيذ مشروعات تمكين اقتصادي لأصحابها، وتوجيه التبرعات المحصلة بصندوق استصلاح الأراضي لهذا الغرض؛ دعمًا لأهالي القرى وتوفير سكن كريم لهم.

كما وافق المجلس على تخصيص 10 ملايين جنيه من التبرعات الواردة للمحافظة لصيانة المدارس وفقًا لخطة عاجلة، والانتهاء من الأعمال قبل بدء العام الدراسي الجديد، وحظر انتقال المعلمات خارج محل إقامتهم إلا في حال وجود عجز بالتخصص أو عدم وجود بديل من المعلمين، وعودة جميع المعلمين الذين مر عام على انتدابهم خارج مقر إقامته.

ووجه المحافظ بحصر المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة من المستفيدين من الدعم التمويني أو النقدي أو الأسمدة ؛ لبحث وقف الدعم حال الامتناع عن سداد المستحقات، واستمرار دعم المحافظة للمصروفات المدرسية لطلاب المدرسة الرسمية الدولية بالوادي الجديد بنسبة 50 ٪، بعد بحث حالة الأسرة ومدى استحقاق الطالب للدعم، ودراسة نقل محرقة النفايات بقرى المكس بباريس ومدينة بلاط، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.

كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الخدمات والمرافق بالمدينة السكنية بأبو طرطور، والإعلان عن شروط التقديم، على أن تكون الأولوية لأبناء المحافظة، وتفعيل مكاتب الشكاوى بالمستشفيات وسرعة بحث وحل الشكاوى الواردة ودعم المحافظة للحالات الطارئة و المستحقة، وحصر حفظة القرآن الكريم على مستوى المحافظة وتنظيم مسابقة للأسر القرآنية.