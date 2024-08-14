تأجيل محاكمة تشكيل عصابى سرق شخصا بالإكراه وتحت تهديد السلاح بطوخ

القليوبية إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، محمد حليم خيري، وعضوية المستشارين محمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات، تأجيل محاكمة 4 متهمين بالسطو على شخص وسرقة متعلقاته بالطريق العام ليلا في طوخ، لجلسة اليوم الثالث من دور شهر أكتوبر المقبل للمرافعة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 17774 لسنة 2023 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 3663 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "أحمد أ ا"، 17 سنة، عامل، "محمد ز ص"، 20 سنة، نقاش، "محمد ي ع"، 18 سنة، بائع، "خالد ح ر"، 16 سنة، بائع، وجميعهم مقيمين بندر طوخ - محافظة القليوبية، لأنهم في يوم 25 / 7 / 2023، سرقوا المنقول المبين وصفا وقيمة بالأوراق الدراجة الآلية والمملوك للمجني عليه "أحمد ع"، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اعترض طريقه المتهمين من الأول حتى الثالث، وأشهروا في مواجهته أداة "شومة" وكال له ضربه استقطته أرضا فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق حال تواجد المتهم الرابع بمحيط الواقعة لتأمين الطريق لباقي المتهمين إبان الواقعة وكان ذلك ليلا بالطريق العام، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه والاستيلاء على المسروقات علي النحو الوارد بالتحقيقات بالقليوبية.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أداة (عصا) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.