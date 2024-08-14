اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أغسطس 2024 06:21 م
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بعد تغيبه عن مسكنه.. إعادة طفل مصاب بالتوحد لأسرته بالقاهرة

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 06:09 م
بعد تغيبه عن مسكنه.. إعادة طفل مصاب بالتوحد لأسرته بالقاهرة طفل - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن إستغاثة لأهلية طفل متغيب عقب خروجه من مسكن أسرته بأحد التجمعات السكنية بدائرة قسم شرطة أول التجمع الأول بالقاهرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل لوالد الطفل ، وبسؤاله قرر بخروج نجله (طفل – 7 سنوات) للهو بمفرده أمام العقار محل سكنهم وأضاف بأنه يعانى من حالة مرضية "إضطرابات طيف التوحد وفرط فى الحركة".

وبتكثيف جهود الفحص ونشر مواصفات الطفل.. حضر لديوان القسم (عامل توصيل طلبات)، وبصحبته الطفل المذكور وقرر بالعثور عليه حال سيره بدائرة القسم.. وتم تسليم الطفل لوالده عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.







اعادة طفل لاهله

اعادة طفل لأسرته

اعادة طفل مصاب بالتوحد

طفل مصاب بالتوحد




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