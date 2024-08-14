بعد اعلان نتيجة الثانوية العامة.. ضبط كيانات تعليمية تنصب على الطلاب

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الداخلية في ضبط إحدى السيدات لإدارتها كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالإسماعيلية للنصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية فى مختلف المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمستشفيات والشركات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزتها (مجموعة من الشهادات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدروها للكيان "معدة للتزوير" – عدد من شهادات القيد "معدة للتزوير" – مجموعة من الطلبات وإستمارات الإلتحاق بالكيان) ، وكذا (جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الآثار والدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى).

وفي ذات السياق، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية فى مختلف المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالشركات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدروها للكيان "معدة للتزوير" - كتب دراسية مجهولة المصدر - مجموعة من طلبات وإستمارات الإلتحاق بالكيان - مطبوعات دعائية خاصة بالكيان) ، وكذا (جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الآثار والدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.