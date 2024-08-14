بتكلفة 33 مليون جنيه.. إحلال وتجديد 14 محطة مياه شرب بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تشهد محافظة سوهاج، حالة من التطوير المستمر بالقطاعات المختلفة لخدمة المواطنين، وفى مقدمة الخدمات أعمال تطوير محطات مياه الشرب من خلال أعمال الإحلال والتجديد بالمحطات والتي تتمثل فى ترميم المروقات وآبار التوزيع من الداخل والخارج وإحلال وتجديد المرشحات الرملية وأحواض الشبه ومنظومة حقن الشبه وخط حقن الكلور الابتدائى والنهائى.

وبتكلفة بلغت 33 مليون جنيه، بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أعمال الإحلال والتجديد لعدد 14 محطة مياه بسوهاج وأخميم .

- مركز ومدينة أخميم "7" محطات مياه.

- محطة مياه نيدة السطحية بطاقة إنتاجية 800 لتر لكل ثانية.

- محطة مياه أخميم السطحية بطاقة إنتاجية 93 لترا لكل ثانية.

- محطة مياه الحواويش 1 بطاقة إنتاجية 90 لترا لكل ثانية.

- محطة مياه الأحايوة 1و2و3 بطاقة إنتاجية تصل إلى 75 لترا لكل ثانية.

- محطة مياه الأحايوة المدمجة بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 لترا لكل ثانية.

- محطة مياه جزيرة محروس بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 لترا لكل ثانية لتغذى المحطات مدينة أخميم بأكملها وكامل قرى المركز وحى الكوثر التابع لمركز سوهاج إداريا لتخدم أكثر من 500 ألف نسمة.

2 – مركز سوهاج7 محطات

- محطة مياه بلصفورة المطورة بطاقة إنتاجية تصل إلى 90 لترا لكل ثانية.

- محطة مياه بلصفورة المدمجة بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 لتر لكل ثانية.

- محطة مياه الروافع المدمجة بطاقة إنتاجية تصل الى 45 لترا لكل ثانية والصلعا المدمجة بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 لترا لكل ثانية.

- محطة مياه الجوازات المطورة بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 لترا لكل ثانية.

- محطة مياه النمساوى المطورة بطاقة إنتاجية تصل إلى 180 لترا لكل ثانية.

- محطة مزرعة جزيرة شندويل بطاقة إنتاجية تصل غلى 50 لترا لكل ثانية.