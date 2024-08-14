بتكلفة 200 مليون جنيه.. رئيس مياه سوهاج يتفقد مشروع الصرف بقرية نيدة

سوهاج عمرو خلف

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب محطة مياه نيدة السطحية المرشحة بمركز أخميم، والتى تبلغ طاقتها التصميمية 68 ألف متر مكعب لكل يوم، وكذلك محطة مياه ناصر النقالى بمركز سوهاج والتى تبلغ طاقتها التصميمية 17 ألف متر مكعب لكل يوم والحاصلين على الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة TSM، وذلك للتأكد من تطبيق الصيانة الدورية والوقائية للطلمبات لضمان التشغيل الأمثل على مدار 24 ساعة والاطمئنان على اتباع تعليمات ترشيد الطاقة ومدى الالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتأكد من مراقبة عنابر التشغيل هذا بالاضافة الى التاكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب.

كما تفقد رئيس مياه سوهاج مجمع الورش بمحطة مياه نيدة السطحية، والذى يضم ورشة لف المحركات الكهربائية والتى يتم بها إعادة لف واصلاح جميع أنواع المحركات وورشة اصلاح المحابس والتى يتم بها اصلاح وصيانة جميع أنواع المحابس وورشة اصلاح الطلمبات والتى تقوم باصلاح وصيانة جميع أنواع طلمبات مياه الشرب والصرف الصحي وصناديق التروس وجميع الاعمال الميكانيكية من خراطة وكشط ولحام وشدد رئيس مياه سوهاج على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال بأعلى جودة وأسرع وقت لدخول تلك المعدات الخدمة مرة اخرى مع الالتزام بوسائل السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل.

كما تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار محطة معالجة صرف صحى ساقلتة التى تبلغ طاقتها التصميمية 45 ألف متر مكعب لكل يوم على مساحة 32 فدانا، وتخدم ما يقرب من 300 ألف نسمة بمدينة ساقلتة وقراها والتى تم استلامها ابتدائياً من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وذلك لبحث موقف الانتهاء من الملاحظات، بالإضافة إلى تفقد محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بقرية نيدة والتى تنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، حيث يشمل مشروع صرف صحى نيدة محطة رفع رئيسية وحطة فرعية وشبكات انحدار بطول 34 كم وخط طرد بطول 8.5 كم وانه بلغت نسبة تنفيذ الاعمال 90% بتكلفة تبلغ 200 مليون جنيه لتخدم 45 ألف نسمة بقرية نيدة بمركز أخميم.