انتشال جثة شخص لقى مصرعه غرقا بترعة نزل للاستحمام بها هربا من الحر بقليوب

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن القليوبية، اليوم الأربعاء، من انتشال جثة شخص يبلغ من العمر حوالى 45 سنة، من قرية كوم أشفين دائرة مركز قليوب، لقى مصرعه غرقا بمياه ترعة بمنطقة عزبة سيدى عمر بنطاق كوم أشفين دائرة مركز قليوب، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية، إخطارا يفيد بغرق شاب فى ترعة بجوار عزبة سيدى عمر مركز قليوب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة قليوب إلى مكان الحادث وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى مع الأهالى من انتشال الشاب الغريق بعد حادث الغرق، وبالمعاينة والفحص تبين أن الشخص كان يحاول السباحة فى مياه الترعة من الحر وارتفاع درجات الحرارة ولكنه لم يكن يجيد السباحة فجرفه التيار مما أدى إلى غرقه، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.