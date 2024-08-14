انتشال جثة الأب فى حادث مصرع أسرة غرقا بنهر النيل بأطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال الإنقاذ النهري منذ قليل، من العثور على جثة الأب الذي تعرض للغرق بصحبة 3 من أبنائه في نهر النيل بأطفيح، وجاري البحث عن جثة آخر الضحايا الابنة الثالثة "ياسمين"، بعد العثور على جثتي شقيقها وشقيقتها، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى أطفيح المركزي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

وانتشل رجال الإنقاذ النهري صباح اليوم، جثة طفلة من ضحايا الحادث، وهي مروة أشرف سمير، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى، ويكثف رجال الإنقاذ النهري جهودهم لانتشال جثة آخر الضحايا "ياسمين".

وكان 4 أشخاص من أسرة واحدة قد لقوا مصرعهم غرقا في نهر النيل بإحدى قرى أطفيح، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثث، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد غرق 4 أشخاص في نهر النيل، بإحدى قرى أطفيح، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن أب و3 من أبناءه تعرضوا للغرق، خلال محاولة الضحايا إنقاذ أحدهم، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، لانتشال الجثث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة.