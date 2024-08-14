اليوم.. محافظ سوهاج يفتتح معرض "صنع فى سوهاج" بحضور محافظ قنا

سوهاج محمود مقبول

أعلن اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن معرض تحت شعار "صنع في سوهاج" في إطار خطة المحافظة لدعم قطاع الصناعة والمستثمرين والترويج والتسويق لمنتجات المناطق الصناعية بالمحافظة وزيادة الصادرات من المنتجات السوهاجية بإجمالى 70 عارض.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عبدالهادى نائب محافظ سوهاج ورئيس لجنة المسؤولة عن المعرض، أن المعرض يأتي لدعم المنتجات السوهاجية وتعريف الجمهور بمنتجات المناطق الصناعية بالمحافظة وفتح منافذ جديدة لتسويق المنتجات التي تتميز بها سوهاج.

وحددت المحافظة اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء موعدا لافتتاح المعرض بحضور الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والمستثمرين ورجال الصناعة والتجارة وأعضاء مجلس النواب، حيث يستمر حتى 20 أغسطس الجارى ويفتح أبوابه يوميا من الساعة الخامسة عصرا.