اليابان تحذر مواطنيها من ضربات الشمس جراء موجة حارة فى البلاد

طوكيو (أ ش أ)

حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم الأربعاء، المواطنين من التعرض لضربات الشمس جراء الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة فى محافظات وَسَط البلاد والعاصمة طوكيو.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن التحذير يشمل أربع محافظات على الأقل إلى جانب عدة مناطق أخرى، وذلك في ظل تزايد حالات الإصابة بضربات الشمس داخل المستشفيات على مدار الأيام القليلة الماضية.

ونصحت السلطات المواطنين بالبقاء داخل الأماكن المغلقة والامتناع عن ممارسة التمارين الرياضية، كما حثتهم على استخدام مكيفات الهواء واستهلاك كميات مناسبة من المياه والأملاح وتقديم الرعاية للأطفال وكبار السن.