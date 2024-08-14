المشدد 5 سنوات لعاطل حول مسكنه لورشة تصنيع أسلحة والإتجار بها بطوخ

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، محمد حليم خيرى، وعضوية المستشارين محمد عبد المعز الغمراوى، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 1000 جنيه، للمتهم باتخاذ مسكنه وكرا لتصنيع وبيع الأسلحة النارية بدون ترخيص فى قرية بدائرة مركز طوخ.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 20358 لسنة 2023 جنايات طوخ، والمقيدة برقم 2161 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "عبد الله م ا"، 22 سنة، ومقيم العمار الكبري - مركز طوخ، أنه في يوم 14 / 8 / 2023، بدائرة مركز طوخ، بأنه صنع وأتجر بغير ترخيص في أسلحة نارية غير مششخن فرد خرطوش، كما أتجر بغير ترخيص في ذخائر الأسلحة النارية المششخنة، والغير المششخنة، كما صنع وأتجر بغير ترخيص مسدس (محدث صوت) وحاز المتهم بغير ترخيص أسلحة بيضاء "مطاوي".

الكلية.

وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة بالقليوبية، عن اتجار المتهم بالأسلحة النارية والذخائر بغير ترخيص فاستصدر إذنًا من النيابة العامة ونفاذًا لذلك الإذن انتقل إلى المكان والذي أيقن سلفًا تواجد المتهم الأول به وعقب مرور برهة يسيرة أبصر المتهم الأول مستقلًا دراجة نارية دون لوحات معدنية ومن خلفه المتهم الثاني ومن بينهما جوال بلاستيكي كبير وما أن توقف المتهم الأول بالدراجة النارية قيادته حتى ترجل منه المتهم الثاني حاملًا الجوال البلاستيكي وحال ضبطهما تنبه المتهم الأول ولاذ بالفرار هاربًا بالدراجة قيادته فتمكن من ضبط المتهم الثاني منتزعًا الجوال بحوزته وبفضه عثر بداخله على 25 سلاح ناري فرد خرطوش.